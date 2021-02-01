إصابة 10 من طاقم مستشفى إسرائيلي بكورونا رغم تلقيهم اللقاح

كشفت القناة 13 العبرية عن إصابة ما لا يقل عن 10 أفراد من طاقم ​مستشفى​ إيخيلوف ب​تل أبيب، بفيروس كورونا​، رغم تلقيهم جرعتين من لقاح بيونتك فايزر، المضاد لفيروس كورونا.وظهرت الأعراض بعد الفترة الزمنية المطلوبة لسريان مفعول اللقاح، وهي 10 أيام.وأشارت القناة إلى أن وزارة الصحة​ فتحت تحقيقا بشأن تاريخ إصابتهم، وكيفية ذلك، وفيما إذا كانت إصابتهم نتيجة الطفرات التي تظهر في عدد من الدول.وقررت السلطات إبقاء المستشفى تحت حالة الفحص للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى.وكانت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة هآرتس، أعلنت عن منظمة مكابي الإسرائيلية للرعاية الصحية، قولها الثلاثاء الماضي إن 1 بالمئة من الإسرائيليين الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح ضد كورونا أصيبوا بالفيروس.