بدء عرض «طريق وممالك النار» على «القاهرة والناس» الليلة

تبدأ شاشة قناة القاهرة والناس، الليلة، في عرض مسلسل "طريق" عن رواية "الشريدة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو من بطولة عابد فهد ونادين نجيم وإخراج رشا شربتجي.تدور أحداث المسلسل حول علاقة حب وعشق بين شخصين ينتميان لطبقتين مختلفتين سواء كان ذلك فكريًا أو حتى اجتماعيًا، ولكن وعلى الرّغم من ذلك تتحول هذه العلاقة إلى زواج، ويتقمص عابد فهد دور البطولة من خلال شخصية جابر الذي ينتمي إلى بيئة متواضعة والتي لم تمنعه من جمع المال من خلال تجارة المواشي بعد تركه للتعليم حتى أصبح يملك المزارع، والمطاعم قبل أن يلتقي بأميرة والتي قامت بدورها نادين نسيب نجيم والتي تجسد شخصية المرأة العربية التي تسعى لتحقيق ذاتها، والتّغلب على الظروف، والعقبات التي تقف في طريقها، فهي مثال للشخصية الجبارة والواثقة والطموحة، والواعية التي تحكّم عقلها، ولا تنجرف وراء عواطفها.كما تعرض القناة في تمام الساعة الثامنة مساءً "ممالك النار"، من بطولة خالد النبوي، ومنى واصف، وعبد المنعم عمايري وكندا حنا، ويذاع العمل من الأحد إلى الخميس.تدور قصة مسلسل "ممالك النار" حول سقوط دولة المماليك في مصر في أيدي العثمانيين في بدايات القرن الـ16 الميلادي، ويستعرض المسلسل فترة حكم السلطان العثماني سليم الأول والمعارك التي خاضها، كما يقدم التحولات الكبرى في تاريخ المنطقة بعد معركة جالديران بين العثمانيين والدولة الصفوية، وحتى معركة مرج دابق بين العثمانيين.