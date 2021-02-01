ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق أسفل كوبري مرغم بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالاسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق أسفل كوبري مرغم بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، وذلك دون حدوث أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير امن الاسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق أسفل كوبري مرغم، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.وبالمعاينة والفحص تبين إن الحريق نشب بعدد من إطارات السيارات القديمة أسفل كوبري مرغم بالطريق الصحراوي، وقد تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث أي إصابات أو خسائر، تحرر المحضر إداري قسم شرطة العامرية أول.