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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بيونتيك» تسلم أوروبا 75 مليون جرعة من لقاحها في الربع الثاني من 2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:23 م
لقاح
لقاح
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تعتزم شركة "بيونتيك" الألمانية المصنعة للقاحات فيروس كورونا تسليم الاتحاد الأوروبي نحو 75 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد في الربع الثاني من هذا العام.

وقال المدير المالي للشركة زيرك بوتينج، في بيان اليوم الإثنين، إن الشركة تواصل العمل على زيادة التسليم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في 15 فبراير الجاري، لضمان التسليم المتفق عليه تعاقديا للكميات الكاملة لجرعات اللقاح في الربع الأول من العام، حيث يمكن للشركة أيضا تسليم ما يصل إلى 75 مليون جرعة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام.

وكانت عمليات التطعيم في ألمانيا والاتحاد الأوروبي قد بدأت قبل وقت قصير من بداية العام، وكانت الأسابيع القليلة الأولى مصحوبة بصعوبات في التسليم من جانب الشركات المصنعة، ومشاكل في الجدولة، واستياء شديد من نقص اللقاحات.

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