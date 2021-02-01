الجمعة.. افتتاح 26 مسجدًا جديدا بـ 8 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، 26 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى تاريخه.وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أن المساجد الجديدة هي على النحو التالي:مديرية أوقاف البحر الأحمر:1.مسجد علبة – أبو رماد - حلايبوزارة الأوقاف2.الشريف إسماعيل – العوينة القديمة القصيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف البحيرة3.ليديا الجديدة – قرية ليديا - المحموديةوزارة الأوقاف4.الرحمن سنفا - قرية المعركة - مركز بدرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف5.إصلاح عبد الرازق - قرية بسنتواي - أبو حمصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف6.الوحدة المحلية بسمخراط – قرية سمخراط – الرحمانيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف7.المسجد الكبير بطورنو – قرية طورنو – المحموديةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف8.الغفارة – قرية كفر السابي – شبراخيتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف9.العتيق – قرية أبيس الخامسة – كفر الدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف10.عزبة خليل – قرية كفر مساعد – إيتاي البارودجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف11.إبراهيم هلال – قرية شرنوب - دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف بني سويف12.الشرقي – قرية المسيد الأبيض - إهناسياوزارة الأوقاف13.حفني – قرية عزت قرية المسيد الأبيض - إهناسياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف14.عبد الله سالم – الزيتون مركز ناصرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الفيوم15.مسجد الشيخ حسن – العوف - ابشوايجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف16.مسجد أبو ياسين – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف17.مسجد محمد أمين – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف18.مسجد الشهيد مدحت – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف19.مسجد السلام - سنورسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف20.مسجد المدينة المنورة – طامية ثانجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف أسوان21.الجزيرة – قرية ابريم – نصر النوبةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف المنوفية22.الكبير – قورص - أشمونجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف القليوبية23.مالك الملك عزبة رضا - قليوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الإسماعيلية24.الرحمة – تل الحطب – التل الكبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف25.العلوانية – الشهداء - الإسماعيليةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف26.الرحمة – ترعة 5 – أبو صويرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف