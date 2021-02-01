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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 67 ألف وحدة إسكان بالمدن الجديدة بـ23 مليار جنيه خلال عام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:22 م
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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"سكن لكل المصريين"، مبادرة أطلقتها القيادة السياسية مؤخرًا تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، عبر نظم سداد ميسرة بما يكفل حياة لائقة للجميع، بما يراعى سكان العاصمة والأقاليم دون تمييز.

ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المدن الجديدة استحوذت على النصيب الأكبر من وحدات الإسكان الاقتصادي بـ67 ألف وحدة بتكلفة قدرها 23 مليار جنيه من إجمالي 139 ألف وحدة باستثمارات قدرها 43.7 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، فيما جاءت في مرتبة لاحقة مشروعات الإسكان المنفذة بالمحافظات بـ16 ألف وحدة إسكان اقتصادي باستثمارات قدرها 2.7 مليار جنيه.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى تضاعف استثمارات الإسكان منذ إطلاق القيادة السياسية المشروع القومى للإسكان عام 2016، حيث ارتفعت من 43.5 مليار جنيه خلال عام 2015-2016 لـ85.052 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، ثم 106.8 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، و93.4 مليار جنيه خلال عام 2018-2019.

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