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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة: الانتهاء من التجمعات الزراعية بسيناء أبريل المقبل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:22 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تعمل على دعم مجالات التنمية الزراعية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة والنهوض بها زراعيا واجتماعيا، موضحا أنه تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية الجديدة بشمال وجنوب سيناء بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (جهة منفذة) بتنفيذ مشروع 18 تجمعا زراعيا جديدا من الصناديق العربية بتكلفة بلغت 4.2 مليار جنيه.

وأضاف القصير، في تصريحات له اليوم الإثنين، أنه تم الافتتاح الرئاسي لـ4 تجمعات خلال احتفالات أكتوبر 2020، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروعات في أبريل المقبل، موضحا أنه تم تنفيذ مشروع انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بهدف تقديم وتوفير كافة الخدمات الزراعية للتجمعات الزراعية الجديدة.

وأوضح وزير الزراعة، أن مراكز الخدمات الزراعية بشمالي وجنوب سيناء تعمل أيضا علي تقديم الخدمات اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية الجديدة والمستقبلية في شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 540 مليون جنيه كما يتم تدعيم المحافظة ببعض شتلات الزيتون مجانًا في إطار نشر زراعة المحصول.

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