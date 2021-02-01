جامعة المنوفية تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الابتكارات العلمية

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بمسابقة الابتكارات العلمية على مستوى جامعة المنوفية، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة إشراف عام دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب وميرفت محمد عرفة مديرة النشاط العلمي والتكنولوجي.وفي مجال الابتكارات الهندسية – الطاقة – سيارات هندسية حصل على المركز الأول الطالبة أسماء سعيد محمد عبدالغني- والطالب محمود هاني عبدالملك عبد العاطي – والطالب محمد أيمن عباس- والطالبة سمر سمير عبدالحق- والطالبة أمل أحمد محمد- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.وحصل على المركز الثاني الطالبة رحمة صلاح عمر حمودة كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.وحصل علي المركز الثالث الطالب عمرو عماد محمد نصار كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف. مجال ريادة الأعمال.وحصل على المركز الأول الطالب عبدالرحمن أحمد أبو علم – والطالب محمد مصطفى جابر هاشم – والطالب عمرو محمد جادو- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوفوحصل على المركز الثاني الطالبة رهف محمد بدر - والطالبة منة الله يس محمد كلية الزراعة.وحصل على المركز الثالث الطالبة منة الله عبدالمنعم محمد أبو زيد - كلية التربية النوعية.وفي مجال إنترنت الأشياء حصل على المركز الأول الطالب أحمد محمد كمال عبدالرازق - والطالب محمد عصام الدين المحمدي عبدالعظيم- كلية الهندسة الإلكترونية. حصل على المركز الثاني الطالب عبدالله أيمن جادالله – والطالب محمود صالح عبدالمولى – والطالب هاشم أحمد غنيم والطالبة ندا أشرف فوزى - والطالب مؤمن حامد محمد – كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.وحصل على المركز الثالث الطالبة شيماء محمد عبد الباسط السكري- والطالب مصطفى أنس محمد هلال – والطالب طارق محمد عبدالله- والطالبة مريم محمد فخر الدين – والطالب حسام مصطفى بيومي- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.