شركة «باير» الألمانية تنضم إلى جهود إنتاج لقاح مضاد لكورونا

أعلنت شركة "باير" الألمانية العملاقة في صناعة الأدوية عن مشروعها لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال مؤتمر منعقد عبر الإنترنت مع شريكتها "كيورفاك" ومسؤولين من الحكومة الألمانية اليوم الاثنين.وقال شتيفان أولريش، رئيس قسم الأدوية في "باير"، للصحفيين: "بعد مناقشات مع الحكومة الألمانية، أصبح من الواضح أن القدرات التصنيعية الحالية للقاحات بحاجة إلى زيادة، خاصة بالنسبة للمتغيرات المحتملة لفيروس سارس-كوف2-".وقال أولريش إن الشركة ستوسع شراكتها الحالية مع "كيورفاك" لتشمل تصنيع لقاح من نوعية "mRNA" للشركة الأصغر.ولم تصنع باير اللقاحات من قبل، لكنها تصر على أن لديها "المهارات والقدرات اللازمة" للقيام بذلك.