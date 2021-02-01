المحكمة العليا ترفض الإفراج بكفالة عن قطب الإعلام في هونج كونج

رفضت المحكمة العليا إطلاق سراح قطب الإعلام في هونج كونج جيمي لاي بكفالة اليوم الاثنين، لدى عودته إلى المحكمة بعد اتهامه بانتهاك قانون الأمن القومي في المدينة.وقضت المحكمة بأن لاي، الذي يملك صحيفة آبل ديلي الديمقراطية، سوف يظل رهن الاحتجاز حتى نهاية فبراير على الأقل انتظارا لمحاكمته.ووجهت السلطات إلى لاي، وهو منتقد صريح للصين ومدافع عن الديمقراطية في هونج كونج، اتهامات بانتهاك قانون الأمن القومي في أوائل ديسمبر، بعد أن داهمت الشرطة مقر مجموعته الإعلامية "نيكستديجيتال".