التحريات في اتهام بواب وآخر بهتك عرض طالبة: المتهمان أقرا بالواقعة

تستكمل جريدة «الدستور»، نشر الأوراق الكاملة في اتهام بواب وآخر يعمل بالمقاولات بهتك عرض طالبة بالصف الثاني الثانوي بمنطقة مدينة نصر في القضية رقم 2693 لسنة 2020، جنايات مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة.وكشفت تحريات محمد محمود عبدالله، معاون مباحث قسم مدينة نصر ثان، بأنه حال مروره الأمني تم ضبط المتهمين بعد أن أخبرته والدة المجني عليها بهتك عرض ابنتها، وأقرا له بارتكابهما للواقعة.وكشف تقرير الطب الشرعي إيجابية المسحة للمجني عليها، وبمناظرة النيابة لمسرح الواقعة تم العثور علي (جاكيت حريمي أحمر اللون، وبنطال حريمي أسود اللون لباس داخلي حريمي، فتلة حريمي، عثر بهم جميعا على بقايا سائل منوي، وبفحص المناديل الورقية التي عثر عليها محل الواقعة عثر بها على سائل منوي، وثبت أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من البقايا التي عثر عليها، وهي عبارة عن خليط اشتمل علي البصمة الوراثية الحامض النووي والمستخلص من عينة دم المتهمين والمجني عليهاواتهمت النيابة العامة «س. أ»، 17 سنة، بواب، «أ. أ»، 27 سنة، لأنهما هتكوا عرض الطفلة المجني عليها «ر. أ»، حال كونها لم تبلغ سن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، بأن استدرجها الأول إلي مسكن الثاني وقد دلف رفقتها إلى إحدى الغرف وقد حصر عنها ملابسها وتجرد من ملابسه وهتك عرضها، وبانتهائه تبعه في ذلك المتهم الثاني بأن دلف إليها حال مكوثها في الغرفة وتجرد من ملابسه وهتك عرضها.