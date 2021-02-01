ميركل ورئيس وزراء أستراليا يستعرضان إجراءات الحد من انتشار الأسلحة النووية

استعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم،الاثنين، هاتفيا مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إجراءات الحد من انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن كيفية مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت في تصريح اليوم إن الزعيمين بحثا كذلك القضايا الاقتصادية والتجارية متعددة الأطراف والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا أهمية تعزيز وإقرار المزيد من التعاون الوثيق بين البلدين.