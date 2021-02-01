جيش ميانمار يضع شرطًا لتسليم السلطة

وضع جيش ميانمار شرطا لتسليم السلكة، وقال إنه سيسلم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة ستجرى في البلاد.جاء ذلك بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية اليوم الاثنين ردا على ما وصفه بتزوير انتخابات العام الماضي.وقال الجيش في مقال نشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم، إن قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ تعهد بممارسة نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي بشكل عادل.ولم يحدد الجيش موعدا للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما.