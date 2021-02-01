تفاصيل العثور على جثة طفلة بعد عامين من اختفائها في المنوفية

"بعد العثور على جثة الطفلة " نور عصام عيسى" ابنة قرية كفر أبشيش التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والتي باتت حديث الناس في المنوفية وخارجها بعد العثور على جثمانها داخل شيكارة في ترعة القرية، بذات الملابس التي اختفت بها قبل عامين، وسرعان ما تحركت الأسرة نحو الترعة ليجدوا هيكلا عظميا لطفلة صغيرة ببنطال لونه بنفسجي وبلوزة سوداء.قال"شريف رمضان" خال الطفلة، إن "نور" اختفى أثرها داخل القرية أثناء انتظارها أسفل منزل عمها لاصطحاب نجله والذهاب لمنزل آخر، وخلال 3 دقائق لم يعُد لها آثر، وقبل 3 أيام حضرت "كراكة" لتطهير ترعة القرية، لترفع شيكارة وسط الطين وقذفتها على الجسر مُسببة قطعًا فيها.وأضاف أن طفل صغير لاحظ هيكل عظمي والجمجمة ظاهرة فهرول نحو والدة يخبره بما شاهده، فعلم أهل القرية أنها الطفلة المُحتفية قبل مُدة من الزمن، وأخبروا الأسرة للقدوم والتعرف عليها، وبالفعل أكدت الأم أن الملابس وذلك الهيكل هو لابنتها نور، التي رحلت وتركت عذاب يعتصر قلبها وقلب الأب وأشقائها "ولد 17 سنة، بنت 13 سنة"، فقرروا إبلاغ الشرطة فورًا.وترجع أحداث الواقعه إلى اختفاء نور يوم 17 أبريل من العام 2019، ولم يُستدل عليها حتى أصيب والديها باليأس، ولم يجدوا سوى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صورها، وانتظار أي معلومة من الأمن تُثلج صدورهم، حتى تلاشى الغموض عن واقعة الاختفاء وكشفت "كراكة" جريمة قتل نفذها قاتل بدمٍ بارد، بعد وضعه للطفلة داخل "شيكارة" وإلقاءها في ترعة.من جانبها، قررت مديرية أمن المنوفية نقل جثمان الطفلة لعرضها على الطب الشرعي وأخذ عينة من الحمض النووي لها "DNA" ومقارنته بمثيله في أسرتها، وأخذت أقوال الأسرة حول طبيعة الاختفاء وأسماء المُشتبه فيهم، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.