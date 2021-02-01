«الزراعة»: ضبط 500 طن أعلاف داخل مصنع غير مرخص

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، ورود معلومات عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بالشرقية يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، ويقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة، وبعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية ومديرية الزراعة المختصة، داهمت القوة المصنع.وأضاف، أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام لصناعة الأعلاف والتي تجاوزت الـ500 طن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.وأضاف سليمان، أنه تم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش الفجائي على عدد من مصانع الاعلاف المرخصة للتأكد من جودة الأعلاف المنتجة، فضلًا عن إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس للتأكد من جاهزيتها لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.وطالب رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة المربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).