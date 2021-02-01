«شعيب»: مجلس العمد والمشايخ كيان وطني واجتماعي يحترمه أبناء مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن مجلس عمد ومشايخ مطروح كيان وطنى واجتماعى يُجله ويحترمه جميع أبناء المحافظة كبيت كبار العائلة المطروحية وتقديرًا لدوره بما يحققه من نجاحات ومشاركة فى استقرار المجتمع المطروحى.وأكد علي تقديم الدعم المستمر للدور القيادى لأبناء القبائل من الحمام شرقًا للسلوم غربًا وسيوة جنوبًا مشيدًا بدورهم الوطنى كحماة البوابة الغربية لمصر وتعاونهم مع القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية فى تأمين حدود مصر الغربية وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية فى دعم خطوات التنمية بالمحافظة على قلب رجل واحد في نموذجٍ للوطنية الحقيقية.وأشار إلى أن ذلك ساعد كثيرًا فى خطوات التنمية وحل مشكلات أهالى المحافظة وصولًا الى أقصى التجمعات والعمل على الإسراع فى تلبية مطالبهم واحتياجاتهم والحفاظ على الصالح العام وعدم الإضرار بأى مواطن بل والدفاع عن أبناء مطروح فى كافة المواقف والسعى إلى تحقيق آفاق أوسع من التنمية والاستقرار.وتابع أنه خلال العام الماضى على الرغم مما عاناه العالم أجمع من توقف للأعمال نظرًا لجائحة كورونا إلا أنه لم يوقف حركة التنمية والبناء والحرص على توفير وإستكمال الحياة الكريمة سواء من البنية التحتية من شبكات صرف صحى وطرق وكهرباء ووصولها إلى أقصى النجوع فى الصحراء والعمل على تطوير منظومتى الصحة والتعليم وإعطاء الأولوية للخدمات الإنسانية كأهم الأولويات لبناء الإنسان المصرى.وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في عدة مجالات خدمية لأهالي مطروح والسعى إلى حلول لما يؤرق أبناء مطروح ومنها مقترح التقنين والتصالح المزدوج والإسراع في إنهاء تطوير مستشفيات السلوم وبرانى وتمهيد الطرق وانهاء المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحى بمرسى مطروح واستكمال الاعمال بباقى المدن وبحث مزيد من سبل تنمية الثروة الزراعية والمراعى سواء من خلال مشروعات إيفاد ومشروع 5 الآف فدان لإقامة مشروع تنمية للثروة الحيوانية واستمرار دعم المزارعين والمربين والإسراع في حل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة بالتعاون مع وزارة الرى.وأضاف أنه تم تطوير عدد من المناطق ومنها السوانى والطابية وعمارات الكيلو 4 القديمة وعمارة الكيلو 7، مع إضافة 6 مناطق جديدة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وهى عزبة السلام، العجارمة، كفر الشيخ، الغربية، الشيخ صافى، المغاربة وإنهاء تطوير 5 قرى بالمرحلة الاولى بمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وإدراج 6 قرى جديدة كمرحلة ثانية للمبادرة الرئاسيةجاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأثنين، أعمال تطوير مجلس عمد ومشايخ مطروح بحضور الشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد فؤاد القمحاوى قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ومسئولى شئون القبائل وعمد ومشايخ مطروح.