«التأمينات» تؤكد انتظام صرف معاشات فبراير

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتـأمين الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر فبراير بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.وأضاف عوض، في بيان، أنه تم تقسيم مستحقي المعاشات إلى شرائح، الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية إاعتبارًا من صباح يومي الإثنين والثلاثاء، 1، 2 فبراير، على أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 آلف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.