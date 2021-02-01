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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهمان في هتك عرض طالبة بمدينة نصر: «كله برضاها»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:07 م
هتك عرض طالبة
هتك عرض طالبة
حسام التمساح _ محمد عيسي
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تستكمل "الدستور" نشر الأوراق الكاملة في اتهام بواب وآخر يعمل بالمقاولات بهتك عرض طالبة بالصف الثاني الثانوي بمنطقة مدينة نصر في القضية رقم 2693 لسنة 2020، جنايات مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة، وننشر في هذا التقرير اقوال والدة المجني عليها والمتهمين.

وخلال التحقيقات أقر المتهم الأول،" س. ا " بارتكابه الواقعة بان اصطحب المجني عليها بإرادتها بعد اتفاق مسبق بينهما إلي مسكن المتهم الثاني، ودخلا إلى غرفة النوم وحسر عنها ملابسها وتجرد من ملابسه واستلقي فوقها ومارس معها الجنس.

وقالت والدة المجني عليها خلال التحقيقات انه حال عودة نجلتها - المجني عليها - إلى مسكنهما وبعد ارتيابها في أمرها، أخبرتها بذهابها برفقة المتهم الأول إلي مسكن الثاني، وقد تناوبا الاعتداء عليها جنسيا، وتوجهت لمنزل المتهم الثاني فأمسكت به حال مرور سيارة الشرطة وجري ضبطه والمتهم الأول.

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه عد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "س. أ" 17 سنة، بواب، مقيم مدينة نصر ثان، و"أ. أ"، 27 سنة، مقيم المقاولون العرب مدينة نصر ثان، لأنهما في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان محافظة القاهرة حال كون المتهم الأول قد جاوز الخامسة عشر ولم يبلغ الثمانية عشر عاما حال ارتكابه الواقعة هتك عرض الطفلة المجني عليها "ر. أ" حال كونها لم تبلغ سن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، بأن استدرجها الأول إلي مسكن الثاني وقد دلف رفقتها إلى إحدى الغرف وقد حصر عنها ملابسها وتجرد من ملابسه وهتك عرضها، وبانتهائه تبعه في ذلك المتهم الثاني بأن دلف إليها حال مكوثها في الغرفة وتجرد من ملابسه وهتك عرضها.

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