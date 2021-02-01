مدارس الوادي الجديد تستغل الوقت وتبدع في الزراعة

رغم توقف الدراسة لكن العمل لن يتوقف بمدارس الوادي الجديد، التي تستغل عدم وجود الطلاب في تشجير وزراعة فناء المدارس وقص وتقليم الأشجار المثمرة وري النخيل داخل المدرسة.أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن مديري المدارس والمعلمين يحضرون يوميا بالمدارس الخاصة بهم والعمل على قدم وساق لإظهار المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف.حيث أكد عبدالله حسن مدير مدرسة الجديدة الإعدادية التابعة بمركز الداخلة، أنه تم إستغلال الوقت في إنشاء صوبة زراعية بالخامات البيئية وخلفات النخيل لزراعة بعض الخضر والفاكهة واستغلال المساحات الغير مستغله بالمدرسة، كما تم زراعة بعض الخضر والأشجار المثمرة بجوار فناء المدرسة لتعليم الطلاب الزراعة متع المشرف الخاص بالمجال الزراعي بالمدرسة.وأضاف أن المدرسة حظت بأول مبادرة أطلقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تحت عنوان زراعة 50 نخلة بمدارس الوادي الجديد، كما تم تنفيذ مبادرة أتحضر للأخضر والتي أطلقتها وزارة البيئه فبراير الماضي.