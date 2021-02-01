مستوطنون يطلقون ماشيتهم في مزروعات الفلسطينيين جنوب الخليل

أطلق مستوطنون اليوم الاثنين، ماشيتهم للرعي في أراضي المواطنين المزروعة، في "خربة الثعلا" شرق يطا جنوب الخليل.وقال مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور لـ"وفا" إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا ماشيتهم في أراضي المواطنين المزروعة بالقمح والشعير في "خربة الثعلا" شرق يطا لتخريب محاصيل المواطنين الموسمية، وفي محاولة للاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح توسيع مستوطنتي "ماعون وكرمئيل".وناشد العمور المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل للجم ممارسات الاحتلال والمستوطنين ومنع هذه الاعتداءات اليومية التي ينفذها مستوطنون مدججون بالسلاح على المواطنين العزل في مسافر يطا.