«التأمينات»: 3 مليارات جنيه إعفاءات للمنشآت

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -"173 لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي.جدير بالذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة ووزارة قطاع الأعمال، حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينة بأصول عقارية وكذلك برتوكول تعاون مع محافظة الشرقية، حيث تمت تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية المستحقة على مشروعات تابعة للمحافظة بأصول عقارية.وأشار رئيس الهيئة إلى أنه ما زالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للاستفادة من آخر مرحلة للإعفاءات من المبالغ الإضافية التي بدأت في 15 ديسمبر 2020، وتستمر لمدة شهرين تنتهي في 14 فبراير 2021 التي تصل فيها نسبة الإعفاء إلى 50%.