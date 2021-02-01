رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التأمينات»: 3 مليارات جنيه إعفاءات للمنشآت

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:22 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -"173 لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة ووزارة قطاع الأعمال، حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينة بأصول عقارية وكذلك برتوكول تعاون مع محافظة الشرقية، حيث تمت تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية المستحقة على مشروعات تابعة للمحافظة بأصول عقارية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه ما زالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للاستفادة من آخر مرحلة للإعفاءات من المبالغ الإضافية التي بدأت في 15 ديسمبر 2020، وتستمر لمدة شهرين تنتهي في 14 فبراير 2021 التي تصل فيها نسبة الإعفاء إلى 50%.


موضوعات متعلقة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

«استغلوا اسم الرئيس».. حبس 4 نصبوا على المواطنين في الجيزة

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

صدور رواية «بوح الجدران» للكاتب محمد سمير ندا