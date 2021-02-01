مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع والإسلامي منخفضًا

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.466.37 بارتفاع وقدره 3.76 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 637.68، بانخفاض وقدره 2.46 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم، 4 ملايين و135 ألفًا و614 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 797 ألفًا و804 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 123 صفقة.وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 42.95% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.