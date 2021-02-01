«الفقي» يعزي أسرة الشهيد جابر عبد الفتاح بجرجا

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند "جابر عبد الفتاح محمد " من أبناء سوهاج، وذلك بمسقط رأسه بقرية بندار الرملية بمركز جرجا، والذي استشهد في مواجهات مع الإرهاب الغاشم بشمال سيناء.وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب.رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء كلا من " العقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة".