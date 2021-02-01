محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير مجلس العمد والمشايخ

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأثنين، أعمال تطوير مجلس عمد ومشايخ مطروح، بحضور الشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد فؤاد القمحاوى قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ومسئولي شئون القبائل وعمد ومشايخ مطروح.ووجه العمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، الشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على دعمه لتطوير المجلس وجهود تنمية المحافظة والتواصل الدائم مع أهالي مطروح.وأهدى العمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح درع المجلس لمحافظ مطروح تقدير لدوره في دعم مجلس العمد، كما أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة لرئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح تقدير لدور المجلس الفاعل وجهوده في تحقيق الاستقرار الاجتماعى بالمجتمع المطروحي.