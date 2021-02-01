عمر ينتقد وزير المالية لعدم تضمن بيانه آلية دمج الاقتصاد غير الرسمي

انتقد ياسر عمر، وكيل لجنة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة لتعديلات المجلس في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، متسائلا "لماذا تتجاهل الحكومة تعديلات مجلس النواب في الموازنة رغم أنه حق أصيل للمجلس في إجراء أي تعديلات؟".واستشهد عمر، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، معقبا على بيان وزير المالية، بعدم تطبيق الحافز الذي أقره المجلس في الموازنة لمدرسي الصفوف الأولى "أولى وتانية وثالثة ابتدائي".وأشار النائب، إلى أنه كانت هناك أيضا تعديلات في موازنة قطاع الصحة لم يتم تطبيقها حتى الآن.وانتقد ياسر عمر، في تعقيبه على وزير المالية، عدم تضمن البيان آلية دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.