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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لتطوير «حديقة الطفل».. نائب محافظ القاهرة يجتمع برئيس الحدائق المتخصصة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:52 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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اجتمع اليوم إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والعميد أحمد أنور عباس رئيس حى شرق مدينة نصر واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة وذلك لمناقشة استكمال خطه التطوير الشاملة بحديقه الطفل ووضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالحديقة.

واستعرض الاجتماع خطة عمل هيئة نظافة القاهرة لتطوير الحديقة الأهم بالمنطقة الشرقية من دهانات ومسطحات خضراء وإنارة وتغير مقاعد وتغير نظام الري.

وناقش إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة جهود المنطقة الشرقية لأحياء الحديقة الهامة الواقعة محل إهتمام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

كان تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل لرفع كفاءتها.

وشملت أعمال تطوير حديقة الطفل إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.

كما شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.

يذكر أن الحديقة تقع على مساحة ٢٠ فدان بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر وتعد متنفس لأهالى المنطقة كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع.

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