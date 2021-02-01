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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الفقي» يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 181 قرية بسوهاج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:50 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ والمهندس رجب سالمان رئيس مدينة سوهاج الجديده، اليوم بمدينة سوهاج الجديدة، اصطفاف عدد 210 من المعدات والمركبات المشاركة في تطوير 181 قرية بـ 7 مراكز مختلفة بسوهاج، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن المشروع القومي والمبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

رافق المحافظ خلال التفقد كلا من "العميد إبراهيم محمود ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ سوهاج خلال تفقده الاصطفاف على ضرورة الجاهزية التامة للمعدات، لافتا إلى أهمية تفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم اثناء تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية التي تعتبر فرصة تاريخية غير مسبوقة؛ لتطوير القرى بكافة محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة سوهاج.

وشدد " الفقي " على عدم التهاون أو التقصير، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق، وتعاون كافة الجهات المعنية؛ لانتهاز الفرصة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية؛ لصالح أهالي وأبناء سوهاج.

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