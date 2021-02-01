الهدان يتفقد تطوير ديوان القليوبية ويوجه بسرعة تسليم الأعمال

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لأعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتحول الرقمي وبناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء هيكل تنظيمي جديد لمركز المعلومات والتحول الرقمي يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.وتضمنت أعمال التطوير إنشاء طابق جديد يكون به الإدارات المستحدثة والتي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة، مثل وحدة المتغيرات المكانية ووحدة ال GPS وإدارة تكنولوجيا المعلومات، لتقوم برصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أوالقرى، حيث أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، وتستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات، في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، بحيث يتم ربطها مع المراكز التكنولوجية التي يتم إنشاؤها بالمدن والأحياء والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.كما تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الكبرى، لتواكب سرعة العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية.وشدد المحافظ على ضروة الإنتهاء من المشروع وتسليمه في الوقت المحدد، ومراعاة الجودة وتطبيق المواصفات القياسية في جميع المراحل التنفيذية.وفي وقت سابق، أجرى المحافظ جولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة استهلها بتفقد موقف مسطرد، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.