تركيا: الحكم على مراسل صحفي بالسجن 4 سنوات

قضت محكمة تركية على مراسل وكالة أنباء "مزوبوتاميا" إدريس سايلجان بالسجن مدة أربع سنوات، بتهمة الدعاية الممنهجة لمنظمة محظورة.وعقدت جلسة إصدار الحكم بحق سايلجان ‏في المحكمة الجزائية العليا الثانية في ولاية موش الكردستانية بتهمة الدعاية لحزب العمال الكردستاني.ولم يحضر سايلجان جلسة المحكمة، وانضم محاميه أرسلان آكتان من مقر العدلية في إسطنبول إلى الجلسة عن طريق نظام الصوت والصورة.وقد كشفت هيئة المحكمة عن قرارها بالحكم على سايلجان بالسجن مدة أربع سنوات، وفقا لوكالة روج افا.