إحالة أوارق المتهم بحرق «سيدة الإسكندرية» للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، إحالة المتهم بقتل سيدة العصافرة حرقا إلى المفتى وتحديد جلسة 8 مارس المقبل للنطق بالحكم، صدر القرار بعضوية كل من عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد وأمانة سر خميس قمر وإيهاب النادي.وشهدت المحكمة حضور المتهم من محبسه وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والتي تناولت أركان الجريمة، بينما طالب محامي المتهم برد عضو هيئة المحكمة اليسار بينما أكدت المحكمة على إجراء المرافعة بينما تمسك بطلبه.كانت محكمة الجنايات قررت تحديد جلسة 2 يناير الماضي لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة العصافرة حرقا بعد صدور حكم إلغاء طلب رد المحكمة من محكمة الاستئناف واستمرار نظر القضية في الدائرة الأساسية التي تم تحديدها عقب قرار أمر الإحالة.وجاء منطوق الحكم في مذكرة طلب الرفض رقم 28 لسنة 76 ق، الخاصة بالمتهم الصادر من الدائرة 3 مدني بمحكمة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت صقر، وعضوية كل من المستشارين حسن صلاح، وعادل شرباش، وسكرتارية احمد عبد اللطيف، قبول طلب الرد شكلا وفي الموضوع برفضه ومصادرة مبلغ الكفالة 300 جنيه وتغريم وتغريم الطالب مبلغ 4 آلاف جنيه.كان قدم محامي المتهم بإشعال النيران في سيدة العصافرة، بمذكرة إلى هيئة محكمة جنايات الإسكندرية لرد الدائرة الأولى ونظرها بدائرة أخرى، كما حضر الجلسة رئيس هيئة المدعين بالحق المدني محمد سعيد حجازي، وأحمد محي الدين وعدد من المحامين المتضامنين مع المجني عليها سامية حجازي، وطلب محمد سعيد حجازي المحامي تحديد أقرب جلسة للبت في طلب الرد المقدم من محامي المتهم لنظر الجلسة ومحاكمة المتهم.كان محامي المتهم بحرق سيدة العصافرة بالإسكندرية، طالب برد الدائرة وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة أخرى.وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة أثناء حضور المتهم من محبسه، كما حضر أهل المجني عليها الي الجلسة وطالبوا بالقصاص وتوقيع أقصى عقوبه على المتهم بالإعدام شنقا لوضوح القضية والقتل العمد وإزهاق الروح، كما حدثت مشادة بين محامي المتهم ومحامي المجني عليها وأهلها.ترجع أحداث القضية عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من المستشفى بوصول سيدة عجوز مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبسؤال نجلها قرر قيام أحد الأشخاص بسرقة شقة وأبلغت المجني عليها، سامية حجازي، 60 سنة، ربه منزل، التي تملك العقار عن الواقعة، وتم القبض على المتهم "إبراهيم القبيصي" 35 سنة، عاطل، وبحوزته المسروقات، وتحويله إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة القضية.وأضاف في التحقيقات، أنه بعد الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته قرر الانتقام من المجني عليها بعد تسببها في حبسه، فاقتحم المنزل عليها وقام بحرقها أمام أحفادها مستخدما عبوة بنزين، وإشعال النيران فيها، وتم نقلها إلى المستشفى ليتضح أنها مصابة بحروق بنسبة 75%، وسرعان ما فارقت الحياة متأثرة بهذه الحروق.