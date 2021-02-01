رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر عاشور: هذه حقيقة خلافي مع سارة الطباخ.. وانتظروا «بقول عادي»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:48 م
تامر عاشور
تامر عاشور
أمير محمد خالد
طباعة
حل النجم تامر عاشور ضيفا على كل من وائل منصور ومنة عامر في برنامجهما "عيشها بإنرجي" على راديو إينرجي 92.1، وكشف تامر خلال اللقاء تفاصيل خلافه مع سارة الطباخ والذي تدخلت النقابة لحله دون جدوى، وعن المفاجأة التي يحضرها لجمهوره في "عيد الحب" المقبل.

وكشف تامر عاشور خلال اللقاء أنه يستعد لطرح ألبومه الذي سيضم 10 أغاني، مؤكدا أن الألبوم شبه جاهز، وأن بعض الأغاني تحمل موضوعات "مش دراما" على حد قوله، لكن تأخير طرح الألبوم يعود لظروف كورونا، خاصة أنه يفضل أن يطرح الألبوم ويقيم حفلات بعد طرحه وهو ما يصعب القيام به خلال الفترة الحالية.

أما حول خلافه مع سارة الطباخ، فقال عاشور إن النقابة أصبحت طرفا الآن في الخلاف وحاولت أن تحله دون جدوى، وأضاف أن أصل الخلاف يعود لتعاقده مع شركة سارة الطباخ على إنتاج ألبومين بميزانية ضخمة وهو ما تقاعست عنه، واقترح عاشور ضرورة انشاء هيئة لحماية صناعة الموسيقى من بعض المدعين الذين يعدون بإنتاج ألبومات دون القيام بذلك.

وأكد أن النقابة أبلغت الطباخ بضرورة حل الخلاف من جهتها، وأن التقصير يأتي من جهة شركتها.

وتحدث عاشور عن مهنة اللحين، قائلا: إنه يستمتع بها كثيرا ولن يتوقف عن التلحين لمغنيين أخرين، قائلا "مش بتضايق تماما إن أغنية لحنتها لمغنى تاني ونجحت، لأنه يعتبر نجاح ليا أيضا"، وكشف تامر أنه سيطرح في عيد الحب أغنية "بقول عادي".

برنامج "عيشها بإنرجي" يذاع يوميا عدا الجمعة والخميس في تمام الخامسة على راديو اينرجي 92.1 ويقدمه وائل منصور ومنة عامر.

موضوعات متعلقة

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

الأكثر قراءة

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

«قارئة القطار».. عن الأوهام التي نحملها فوق ظهورنا

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر