تامر عاشور: هذه حقيقة خلافي مع سارة الطباخ.. وانتظروا «بقول عادي»

حل النجم تامر عاشور ضيفا على كل من وائل منصور ومنة عامر في برنامجهما "عيشها بإنرجي" على راديو إينرجي 92.1، وكشف تامر خلال اللقاء تفاصيل خلافه مع سارة الطباخ والذي تدخلت النقابة لحله دون جدوى، وعن المفاجأة التي يحضرها لجمهوره في "عيد الحب" المقبل.وكشف تامر عاشور خلال اللقاء أنه يستعد لطرح ألبومه الذي سيضم 10 أغاني، مؤكدا أن الألبوم شبه جاهز، وأن بعض الأغاني تحمل موضوعات "مش دراما" على حد قوله، لكن تأخير طرح الألبوم يعود لظروف كورونا، خاصة أنه يفضل أن يطرح الألبوم ويقيم حفلات بعد طرحه وهو ما يصعب القيام به خلال الفترة الحالية.أما حول خلافه مع سارة الطباخ، فقال عاشور إن النقابة أصبحت طرفا الآن في الخلاف وحاولت أن تحله دون جدوى، وأضاف أن أصل الخلاف يعود لتعاقده مع شركة سارة الطباخ على إنتاج ألبومين بميزانية ضخمة وهو ما تقاعست عنه، واقترح عاشور ضرورة انشاء هيئة لحماية صناعة الموسيقى من بعض المدعين الذين يعدون بإنتاج ألبومات دون القيام بذلك.وأكد أن النقابة أبلغت الطباخ بضرورة حل الخلاف من جهتها، وأن التقصير يأتي من جهة شركتها.وتحدث عاشور عن مهنة اللحين، قائلا: إنه يستمتع بها كثيرا ولن يتوقف عن التلحين لمغنيين أخرين، قائلا "مش بتضايق تماما إن أغنية لحنتها لمغنى تاني ونجحت، لأنه يعتبر نجاح ليا أيضا"، وكشف تامر أنه سيطرح في عيد الحب أغنية "بقول عادي".برنامج "عيشها بإنرجي" يذاع يوميا عدا الجمعة والخميس في تمام الخامسة على راديو اينرجي 92.1 ويقدمه وائل منصور ومنة عامر.