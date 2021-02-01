بسبب الخلافات الأسرية.. رجل يقتل زوجته في السنطة بالغربية

شهدت قرية الروضة التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية فجر اليوم حادثا مأساويا حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بسبب الخلافات الزوجية وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بوجود مشاجرة وقتيلة بقرية الروضة دائرة المركز وانتقل رئيس المباحث والقوة المرافقه وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها.جرى نقل المتوفية إلى مشرحة المستشفى العام وتجرى أجهزة البحث الجنائي القبض على الزوج المتهم وأخطرت النيابة والتى تتولى التحقيق.