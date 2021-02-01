محافظ بني سويف: 125 ألف طلب تصالح حتى الآن

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها حتى اليوم، وصل إلى 125 ألفًا و3 طلبات على مستوى المحافظة.ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة ثلاثة أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% لمن قاموا بالسداد خلال يناير الماضي.كما وجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.