المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

تستكمل "الدستور" نشر الأوراق الكاملة في اتهام بواب وآخر يعمل بالمقاولات بهتك عرض طالبة بالصف الثاني الثانوي بمنطقة مدينة نصر في القضية رقم 2693 لسنة 2020، جنايات مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة.وخلال التحقيقات قالت المجني عليها " بأنها تربطها والمتهم الأول علاقة عاطفية، ويوم الواقعة تمكن من اقناعها بالذهاب برفقته إلى مسكن أحد أصدقائه وعقب الوصول طرق علي الباب ففتح المتهم الثاني، ثم قام بحصر بنطالها عنها، ومارس معها الجنس، وعقب الانتهاء طلب منها البقاء لرغبة الثاني في إقامة علاقة جنسية معها فمكثت على السرير، ثم قام الثاني بحسر ملابسها مرة ثانية، ومارس الجنس معها ثم ارتدت ملابسها وغادرت الشقة، وعقب وصولها لمسكنها، أخبرت والدتها بما حدث فاصطحبتها إلى حيث مسكن المتهم الثاني وبرؤيته أمام سكنه، أمسكت به وبمرور الشرطة جري ضبطه".وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه عد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "س. أ" 17 سنة، بواب، مقيم مدينة نصر ثان، و"أ. أ"، 27 سنة، مقيم المقاولون العرب مدينة نصر ثان، لأنهما في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان محافظة القاهرة حال كون المتهم الأول قد جاوز الخامسة عشر ولم يبلغ الثمانية عشر عاما حال ارتكابه الواقعة هتك عرض الطفلة المجني عليها (ر. أ) حال كونها لم تبلغ سن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، بأن استدرجها الأول إلي مسكن الثاني وقد دلف رفقتها إلى إحدى الغرف وقد حصر عنها ملابسها وتجرد من ملابسه وهتك عرضها، وبانتهائه تبعه في ذلك المتهم الثاني بأن دلف إليها حال مكوثها في الغرفة وتجرد من ملابسه وهتك عرضها.