إسرائيل تعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة لها في لبنان
الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:43 م
مروة عنبرطباعة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن مسيرة تابعة للجيش سقطت قبل قليل داخل الأراضي اللبنانية.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن سقوط المسيرة جاء خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه لا خشية من تسرب للمعلومات، وفقا لموقع النشرة اللبناني.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن سقوط المسيرة جاء خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه لا خشية من تسرب للمعلومات، وفقا لموقع النشرة اللبناني.