إسرائيل تعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة لها في لبنان

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​​، أن مسيرة​ تابعة للجيش سقطت قبل قليل داخل الأراضي ال​لبنانية.وأضاف المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي​، أن سقوط المسيرة جاء خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه لا خشية من تسرب للمعلومات، وفقا لموقع النشرة اللبناني.