حي الخليفة يرفع مخلفات الإزالة بجوار مسجد في السيدة عائشة

استكمل حي الخليفة بمحافظة القاهرة، رفع المخلفات بجوار مسجد المسبح بالسيدة عائشة، بعد ان تم إزالة العقارات الملاصقة له، وقامت سيارات النقل الثقيل والأوناش بتحميل السيارات بالمخلفات لتأهيل المنطقة لتنفيذ المخطط التطويري لها.وفي سياق أخر وبناء على تعليمات المهندسة حنان السيد، رئيس الحي،تم فك "شدة خشبية" أعلى العقار رقم 4 شارع محمد مرسي بالتونسي، وتم تحرير محضر بالواقعة للمخالف ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.كما تم تحرير محضر غلق رقم 2 لسنة 2021 لمحل مشويات لإدارته بدون ترخيص، كما تم تحير إنذار بيئة وعمل مخاطبة لإدارة المحلات بالغلق، لعدم وجود ترخيص ولم يتم عمل محضر لعدم تقنين وضعه بيئيا.