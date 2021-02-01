حملة مكبرة لتنظيف قرى أرمنت بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالأقصر، حملة نظافة استهدفت مدخل المراعزة الشرقية ومنطقة الصبيخة وشارع مستشفى الحميات وميدان الصنايع وشارع نهر النيل، أسفرت عن رفع 500 متر مكعب أتربة ومخلفات مباني وأشجار بإجمالي طول 1000 متر بمعدات الوحدة المحلية.كما تم وضع حاويات قمامة جديدة بالشوارع بعد توزيعها حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.