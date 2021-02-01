السفير الرويلي يزور مقر الملحقية العسكرية السعودية في فرنسا

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، مقر الملحقية العسكرية السعودية في باريس، حيث كان في استقباله الملحق العسكري السعودي في فرنسا العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.واستمع السفير الرويلي لإيجاز عن سير عمل الملحقية ومهامها، وتجول في أقسامها.وأشاد السفير بالخدمات التي تقدمها الملحقية العسكرية للمبتعثين والمتدربين العسكريين والمدنيين الذين تتولى الإشراف عليهم، وجهودها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.وفي ختام الزيارة سجل السفير الرويلي كلمة في سجل الزيارات عبر فيها عن شكره وتمنياته للملحقية ومنسوبيها، وقدمت له هدية رمزية باسم منسوبي الملحقية.