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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تؤمن 40 مليون جرعة إضافية من لقاح «فالنيفا» الفرنسي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:38 م
لقاح فالنيفا
لقاح فالنيفا
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اتفقت المملكة المتحدة على تأمين 40 مليون جرعة إضافية لعام 2022 من اللقاح الفرنسي الذي تطوره شركة "فالنيفا" لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس المؤقت لفريق العمل الحكومي المعني بمتابعة اللقاحات، كلايف ديكس - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين إنه "تم تأمين 40 مليون جرعة إضافية من خلال صفقة عقدت اليوم تعزز بقدر كبير أعمالنا وتمنحنا مرونة مستقبلية في حال احتجنا إلى تطعيم أي من سكان المملكة المتحدة مجددًا".

أما شركة "فالنيفا" المطورة للقاح، فقد نوهت إلى أنه لا يزال بإمكان بريطانيا طلب 90 مليون جرعة أخرى خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، معربة عن أملها في أن يتم البدء في استخدام لقاحها في بريطانيا خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر المقبلين.

وتتوقع الشركة تقديم تقرير بشأن نتيجة التجارب الإكلينيكية للمرحلة الأولى والثانية للقاح في غضون 3 أشهر كما أن الإنتاج التجاري قد بدأ بالفعل في اسكتلندا.

وكان قد تمت الموافقة بالفعل بين الطرفين على توفير نحو 60 مليون جرعة، كما يدل التفاوض الأخير على أن الحكومة البريطانية تجري استعدادات لبرنامج تطعيم طويل الأمد خلال السنوات المقبلة.

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