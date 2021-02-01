التفتيش على 656 منشأة في الإسكندرية خلال ديسمبر

قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية تلقت خلال شهر ديسمبر الماضي، 212 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 178 شكوى مرحلة من شهر نوفمبر، تم بحث 246 شكوى منها، وتبين أن 75 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 171 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 144 شكاوى تحت البحث والدراسة.أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 656 منشأة، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 267 محضرًا، وبحث 166 شكوى عمالية، وعمل 8 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 52 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 40 أجنبيًا، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، أما في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 56 متدربا، بإجمالى 4 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، كما قامت باستخراج 1703 شهادات قياس مستوى مهارة، و1839 رخصة مزاولة حرفة لـ1839 عاملًا.