رئيس بيلاروسيا: مواطنينا يريدون بلادهم مصدرًا للمبادرت السلمية

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن المواطنين يريدون لبلاده أن تكون مصدرًا للمبادرات السلمية، مشيرًا إلى استعدادهم للرد على أي استفزاز على حدودها.وأضاف رئيس بيلاروسيا، خلال لقائه رئيس لجنة حدود البلاد أناطولي لابو، اليوم الاثنين، وفقًا لوسائل إعلام روسية أن حكومته تتحمل المسؤولية ليس عن بيلاروسيا فحسب بل وعن الروس أيضًا، موضحًا أن مستوى حماية حدود بيلاروسيا يتجاوز المستوى نفسه في أية منطقة أخرى في العالم.وأشار لوكاشينكو" إلى أن بلاده كانت مضطرة العام الماضي للاهتمام بمسائل ضمان الأمن، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة لعرض قدراتها العسكرية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، معربًا عن آمله في أن تصبح بيلاروسيا جزيرة للأمن في أوروبا ودولة تصدر مبادرات سلمية.