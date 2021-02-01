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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تحظر إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية دون موافقة مسبقة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:36 م
الشيخ ناصر بن حمد
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
نيفين أشرف
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قررت مملكة البحرين، الإثنين، حظر إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية دون موافقة مسبقة من وزارة الشباب والرياضة بالحكومة البحرينية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) والقرارات الأخرى المتعلقة بانتشار الفيروس لمدة شهرين إضافيين.

وأصدر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل عاهل البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قرار رقم 1 لسنة 2021 بشأن تنظيم إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وبموجب القرار الأخير، يُحظَر إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية بالمملكة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة شئون الشباب والرياضة، على أن تكون إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة هي الجهة المعنية المختصة بإصدار الموافقة على إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية تُنظمها أي من المؤسسات أو الشركات أو الأندية أو اتحادات اللعبات الرياضية أو اللجنة الأولمبية البحرينية أو اللجنة البارالمبية البحرينية الرياضية أو أي من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة المُبينة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

وتتولى إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة البحرينية - دون غيرها - تلقي طلب إقامة أي حدث أو فعالية رياضية من أي من الجهات المبينة بالمادة السابقة، مخاطبة الجهات الأمنية والصحية والتنسيق مع الفريق الطبي الوطني لمكافحة فيروس كورونا، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إخطار الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر في شأن الطلب المقدم منه.

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