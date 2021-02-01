رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة.وقال اشتية إنه أجرى اتصالا مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ممثلة بهادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية.وأضاف اشتيه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، أنه تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خاصة من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا، وسبل دفع العملية السياسية قدما.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب بعد قراره في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.وأوضح اشتية أنه ناقش استعداد الرئيس عباس إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية.من جانبه، أكد عمرو التزام الإدارة الأمريكية بما جاء في برنامجها الانتخابي وأنها سوف تعمل على تنفيذه بالتدريج.