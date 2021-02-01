رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:35 م
رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
مروة عنبر
طباعة
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال اشتية إنه أجرى اتصالا مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ممثلة بهادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف اشتيه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، أنه تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خاصة من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا، وسبل دفع العملية السياسية قدما.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب بعد قراره في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأوضح اشتية أنه ناقش استعداد الرئيس عباس إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية.

من جانبه، أكد عمرو التزام الإدارة الأمريكية بما جاء في برنامجها الانتخابي وأنها سوف تعمل على تنفيذه بالتدريج.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

«نوار»: على لجنة المقتنيات الانتباه لمحتوى معرض «مبدعون خالدون»