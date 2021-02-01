«القوى العاملة»: تعيين 5007 شباب بالإسكندرية خلال ديسمبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية 5007 شباب، منهم 69 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10 آلاف و607 راغبين في العمل منهم 59 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 460 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأوضح الوزير، في بيان اليوم الإثني، أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 501 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 432 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 138 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.