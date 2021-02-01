إيران تسجل 79 حالة وفاة و6597 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 79 حالة وفاة و6597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و424 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 58 ألفا و38 حالة.وأشارت إلى أن 3986 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و216 آلاف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).