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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق جسم خزان أسوان أمام السيارات شهرا للصيانة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:34 م
خزان أسوان
خزان أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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بدأت اليوم الإثنين، إجراءات غلق جسم خزان أسوان أمام حركة السيارات لمدة شهر، لقيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم الخزان.

وذكر محافظة أسوان، في بيان، أنه نظرًا لقيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، سيترتب عليه الغلق الجزئي والكلي لكوبري الخزان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات حتى 28 فبراير الجاري على النحو التالي (الغلق الجزئي من الساعة 5.00 صباحًا وحتى الساعة 11.00 ليلًا، الغلق الكلي من الساعة 11.00 ليلًا وحتى الساعة 5.00 صباحا).

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالالتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبري الخزان، مع مراعاة استخدام الطرق والكباري البديلة ومنها كوبري أسوان الملجم والطريق الصحراوي، وأيضا طريق فيله والشلال والسد العالي شرق وغيرها من الطرق العرضية الموازية من أجل ضمان تسهيل حركة السير المرورية بين الجانبين الشرقي والغربي للنيل.

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