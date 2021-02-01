«الإحصاء»: القاهرة تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود الزواج

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من عقود الزواج بين المصريين سنويًا بمعدل 16%، إذ بلغ عدد عقود زواج القاهريين 149.6 ألف عقد زواج من أصل 927.987 ألف عقد بإجمالى الجمهورية خلال عام 2019.وجاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الثانية بعدد 95.8 ألف عقد زواج، ثم محافظة الشرقية 60.9 ألف عقد، محافظة الدقهلية 55.5 ألف عقد، محافظة المنيا 53.5 ألف عقد، الاسكندرية 46.9 ألف عقد، سوهاج 46.1 ألف عقد، قنا 41.7 ألف عقد، أسيوط 40.2 ألف عقد.بينما تذيل محافظات الجمهورية، جنوب سيناء بعدد 822 عقد زواج، الوادى الجديد 1.7 ألف عقد، البحر الأحمر 2.7 ألف عقد، شمال سيناء 3.3 ألف عقد، مطروح 3.6 ألف عقد، بورسعيد 5.4 ألف عقد، السويس 5.5 ألف عقد.