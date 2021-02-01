موعد أول أيام شهر رمضان 2021.. وفضل ليلة القدر









موعد أول أيام شهر رمضان 2021

ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 إبريل المقبل، حيث لم يعد يتبقى عليه سوى إلا شهرين فقط حيث يعد فرصة ربانية لكثير من المسلمين للتفرغ لإقامة كافة الشعائر الدينية رغبة وطمعا في مغفرة الله سبحانه وتعالى لكافة الذنوب حيث تم تقسيم الشهر المبارك إلى 10 أيام رحمة و 10 أيام مغفرة و 10 أيام عتق من النار في كثير المسلمين من الصلاة و تلاوة القرآن والتسبيح والتهجد و الأعمال الصالحة للتقرب من الله عز وجل.





مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك

ويستعد الكثير من المسلمين في مصر وكافة الدول العربية والإسلامية لشهر رمضان المبارك بإعداد موائد الرحمن لإفطار الفقراء والمساكين والمحتاجين أبناء السبيل طمعا في أخذ ثواب إطعام الصائمين والبعض يزين الشوارع بالزينة الرمضانية والبعض يستعد بشراء ياميش رمضان لتجهيز الولائم الرمضانية بألذ و أشهى الوجبات لتجميع أفراد الأسرة الواحدة على مائدة واحدة ويحتفل الأطفال بشراء الفوانيس للاعب في ليالي رمضان المبارك.





فضل ليلة القدر وشهر رمضان المبارك

ينتظر الكثير من المسلمين موعد أول أيام شهر رمضان 2021، لأن به ليلة القدر الذي قال عنها الله سبحانه وتعالى أنها ليلة خير من ألف شهر حيث نزل فيها سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلم في غار حراء بأول أيه في القرآن الكريم لذلك لها قدر خاص حيث خصها الله سبحانه وتعالي بنزول آخر تعاليم الديانات السماوية و أعظمهم قدرا عند الله عز وجل.





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مع اقترابيدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة الأيام المتبقية عليه والذي ينتظره كافة الشعوب الإسلامية لأن به خير ليلة القدر وهى من أفضل الليالي عن الله سبحانه وتعالى لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية الاحتفال بالشهر الكريم وأبرز شعائر العبادة خلال أيامه .