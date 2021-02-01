فحص مخدرات للعاملين بهيئة نظافة القاهرة

بدأت هيئة نظافة القاهرة بالكشف عن العاملين المتعاطين للمخدرات في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والدور المنوط به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.واستقبل اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لجنة الكشف عن المخدرات برئاسة وليد عبدالوهاب إبراهيم، ومحمد عيد محمد، وعضوية كل من الدكتورة هبة مغربي، ممثل الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة سناء أنور ممثل الطب الشرعي بوزارة العدل.وقامت اللجنة بعمل تحاليل مخدرات للعاملين بالهيئة والكشف عن المتعاطين للمخدرات حسب خطة عملها بمختلف أفرع الهيئة وذلك للاطمئنان على عدم تعاطي مواد مخدرة من قبل العاملين بهيئة نظافة وتجميل وإنارة العاصمة.