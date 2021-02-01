«إيفو»: الإغلاق الثاني في ألمانيا أدى ارتفاع مفاجئ في الدوام الجزئي

ارتفع عدد العمال المسجلين في خطة العمل بدوام مختصر في ألمانيا بنحو 20% في يناير، وفقا لتقديرات أصدرها معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الاثنين في ميونخ.وفي الشهر الماضي، تم تسجيل 2.6 مليون شخص في البرنامج ارتفاعا من 2.2 مليون في ديسمبر الماضي، حسبما قال الباحثون في ميونخ.وبحسب البيانات، فإن ذلك يمثل 7.8% من القوى العاملة الخاضعة لاشتراكات التأمين الاجتماعي، مقارنة بـ6.6% في الشهر السابق.وتضرر قطاع الضيافة بشكل خاص، حيث اضطرت الحانات والمطاعم إلى الإغلاق منذ نوفمبر في ظل الإغلاق الثاني في البلاد، كما أن السياحة محظورة إلى حد كبير في الوقت الحالي.وقال زباستيان لينك خبير سوق العمل في "إيفو": "الفنادق والمطاعم، التي تضررت بشدة من الإغلاق، أحالت 55.9% من عامليها إلى الدوام الجزئي، ارتفاعا من 54.1%".