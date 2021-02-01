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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إيفو»: الإغلاق الثاني في ألمانيا أدى ارتفاع مفاجئ في الدوام الجزئي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:29 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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ارتفع عدد العمال المسجلين في خطة العمل بدوام مختصر في ألمانيا بنحو 20% في يناير، وفقا لتقديرات أصدرها معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الاثنين في ميونخ.

وفي الشهر الماضي، تم تسجيل 2.6 مليون شخص في البرنامج ارتفاعا من 2.2 مليون في ديسمبر الماضي، حسبما قال الباحثون في ميونخ.

وبحسب البيانات، فإن ذلك يمثل 7.8% من القوى العاملة الخاضعة لاشتراكات التأمين الاجتماعي، مقارنة بـ6.6% في الشهر السابق.

وتضرر قطاع الضيافة بشكل خاص، حيث اضطرت الحانات والمطاعم إلى الإغلاق منذ نوفمبر في ظل الإغلاق الثاني في البلاد، كما أن السياحة محظورة إلى حد كبير في الوقت الحالي.

وقال زباستيان لينك خبير سوق العمل في "إيفو": "الفنادق والمطاعم، التي تضررت بشدة من الإغلاق، أحالت 55.9% من عامليها إلى الدوام الجزئي، ارتفاعا من 54.1%".

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